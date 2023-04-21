Пенальти напоследок: как не остаться без гроша при разводе с футболистом

Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 10

Адвокат Жорин посоветовал женам футболистов проверять их финансы для безболезненного развода

Пенальти напоследок: как не остаться без гроша при разводе с футболистом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Пока жены спортсменов пребывают в эйфории от любви, их мужья оформляют все имущество на мам. Есть ли шансы вернуть то, что принадлежит по закону?

Футболист — далеко не самый надежный партнер по жизни. Именно с представителями этого вида спорта браки часто трещат по швам и заканчиваются громкими скандалами. Женщины из них выходят опустошенными во всех смыслах: ни сил, ни счастья, ни денег. Красивая, роскошная жизнь вмиг превращается в борьбу за выживание. О том, каким образом спортсмены обводят жен вокруг пальца в финансовых делах, можно ли подстелить соломинку и как — на эти вопросы в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

Не футболу единому

По словам эксперта, среди футболистов распространен один хитрый и проверенный способ — оформлять все на маму. Так не придется делиться с женой.

«Такое ощущение, как будто их этому учат одновременно с занятиями по футболу, то есть они практически всегда, по крайней мере из-за тех процессов, которыми я занимался, все свое имущество оформляют на маму», — делится собеседник.

В пример он привел звезду мирового уровня Ашрафа Хакими, который, как выяснилось на днях, отчислял маме 80% от почти миллионной месячной зарплаты. Из российских спортсменов предприимчивым, в частности, оказался Дмитрий Тарасов, оформивший на маму загородный дом, построенный в браке с телеведущей Ольгой Бузовой.

И самым удивительным, по мнению Сергея Жорина, оказывается тот факт, что жены все годы жизни с футболистами слепо доверяют им. Многие даже не подозревают, какими богатствами вообще владеет муж и кому они по факту принадлежат. С небес на землю они приземляются только в самый последний момент, и тогда начинается гром среди ясного неба.

Доверяй, но проверяй

По мнению адвоката, даже при самых высоких отношениях не плохо периодически снимать розовые очки. И желательно не терять «трезвость» еще до брака. Хорошо бы сразу проверить, чем владеет будущий муж, кто собственник, есть ли счета в банках. Не помешает лишний раз сделать ксерокопии.

«Вступающим в брак за спортсменов, особенно за футболистов, все-таки не стоит расслабляться и понимать, что с определенной вероятностью этот брак может в какой-то момент закончиться. Это не будет трагедией, если к этому быть готовым. Та же самая подготовка к расставанию не говорит о том, что это плохая примета, как некоторые считают или уверены, что это нечестно. Вообще готовиться к любым жизненным ситуациям — это больше хорошо, чем плохо», — подчеркивает эксперт.

Осведомленность, к примеру, очень понадобится, если у супруга есть огромные суммы на счетах. В один прекрасный момент он может передать все средства на управление специализированной организации. В обороте деньги могут находиться хоть пять, хоть десять лет и доказать суду, что они принадлежат определенному человеку очень и очень сложно. На этот период средства — собственность данной организации, поясняет правозащитник. Но если на руках будут какие-то документы, указывающие на первоначального владельца, суд возьмет это во внимание.

И на маму есть управа

В истории с мамой тоже не так все безнадежно, говорит Сергей Жорин. При наличии хорошего юриста супруга можно вывести на чистую воду. Главное — отследить движение денежных средств.

«Даже если в конечном счете недвижимость оформляется на маму, но денежные средства все равно изначально приходят в адрес этого футболиста, на его счета. Поскольку у него есть контракт, по этому контракту приходят деньги на счет футболиста, и если футболист не очень умный, он напрямую эти деньги перечисляет маме, и эту н эту транзакцию можно соответственно запросить и получить подтверждение. И использовать это в качестве доказательства нецелевого расходования денежных средств», — поясняет эксперт.

Еще одна, более хитрая схема — когда футболист снимает наличные и отдает маме, а так на них покупает имущество или кладет себе на счет и уже со своего счета оплачивает крупную покупку.

«Здесь тоже можно в общем-то этого условного футболиста изобличить, сопоставив суммы и даты покупки. То есть таким образом можно доказать в суде, что тот или иной объект покупался фактически за деньги футболиста, а не мамы. Дополнительно можно запросить декларацию о доходах мамы за несколько лет», — советует Сергей Жорин.

Он подчеркнул, что все соответствующие запросы делает суд по ходатайству истца, в данном случае жены футболиста. И если эти ходатайства подготовлены грамотно, доказательств будет собрано по максимуму. А значит, есть все шансы отсудить у спортсмена то, что положено по закону.

Адвокат — в помощь

Но это в теории почти нет ничего невозможного, на практике добиться расположения Фемиды куда сложнее. Делать это без квалифицированного правозащитника — будто сражаться с ветряными мельницами. Одно неправильно составленное ходатайство, и заведомо выигрышное дело можно с треском проиграть.

«Многие обыватели думают, что главное дойти до суда и подать там какое-то заявление, а суд потом уже сам во всем разберется: выяснит, установит, расследует и накажет виновного мужа. Но это не так. Суд не является каким-то следственным органом. По закону суд помогает добывать те доказательства, которые сторона не может добыть сама. То есть инициатива должна исходить от истца или представителя истца», — подчеркивает адвокат.

Один из самых важных этапов на пути к успеху — грамотно составленный иск. Все требования в документе должны быть изложены максимально точно и исчерпывающе. Простыми словами, что попросишь, то и получишь. Упустишь — останешься с носом.

«Суд не может выходить за рамки искового требования, то есть условно, если вы попросили яблоко, суд не может по своему усмотрению вам присудить грушу», — объясняет эксперт.

Так, к примеру, требовать от суда половину тайно проданной супругом квартиры — показатель непрофессионализма представителя и звук в пустоту. А вот попросить вернуть половину рыночной стоимости этого жилья — другое дело.

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