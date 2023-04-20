Имущество раздора: друг Киркорова старшего назвал причину развода артиста

Супруги прожили вместе около 30 лет, но 90-летний отец поп-короля неожиданно решил освободить себя от супружеских обязательств.

Друг музыканта Бедроса Киркорова назвал истинную причину развода знаменитости. Дело, как выяснилось, не в новых отношениях — предполагалось, что их 90-летний музыкант завязал с медсестрой, которая ухаживала за ним во время болезни. В сети даже появлялись снимки пары, якобы оказавшейся во власти Эроса. Но все в итоге обстоит куда более банально –яблоком раздора стала недвижимость, рассказывает KP.RU.

Известно, что отец Филиппа Киркорова нажил неплохое состояние. У музыканта две квартиры в Москве, столько же — в Новгороде и дом в Болгарии. Возможно, паре даже не пришлось бы поднимать тему имущества, если бы жена Людмила не нарушила договор, вероятно, забывшая, что он дороже денег.

«Бедрос подал на развод, когда узнал, что Люда нарушила их договор. Они в свое время покупали две квартиры в Новгороде и условились: одна квартира будет оформлена на Людмилу, другая — на него, — пояснил изданию друг артиста.

Однако что-то женщину заставило передумать, и она оформила в собственность и вторую квартиру. Бедрос Филиппович при этом был не в курсе планов жены и узнал обо всем одним из самых последних. В итоге решил бороться за справедливость и обратился к знаменитому адвокату Александру Добровинскому.

«Но Филипп его отговорил: мол, оставь Людмиле, все-таки прожили вместе столько лет…» — добавляет приятель певца.

В итоге стороны, скорее всего, остановятся на достигнутом — супруга артиста останется при своих квадратах в Новгороде, а Киркоров старший будет довольствоваться недвижимостью в Москве и Болгарии, которую приобрел еще до брака.

Бедрос и Людмила Киркоровы прожили вместе около 30 лет. Влюбленные познакомились в 1992 году в Холмском районе Новгородской области, когда музыкант приехал туда с гастролями. Будущая на тот момент супруга была директором передового совхоза «Трудовик» и показывала Бедросу местный музей. Завязавшаяся дружба постепенно переросла в серьезные отношения. Свой союз пара даже скрепила венчанием в марте 1997 года, которое проходило в кафедральном Софийском соборе Новгородского Кремля. Однако того семейного счастья, что у музыканта было с первой покойной женой Викторией, не сложилось. Вторая половинка так и осталась жить в Новгороде, где занимается научной работой. И лишь наездами женщина посещала мужа. По признанию Киркорова старшего, интимной близости с женой у него не было уже около 20 лет. А сейчас и дружеские отношения терпят крах.

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