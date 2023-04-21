Непросто удержаться на ногах: как проходят репетиции коронации Карла III

|
Полина Долгова
Полина Долгова 43

Подготовка к коронации Карла III идет полным ходом в Великобритании

Непросто удержаться на ногах: как проходят репетиции коронации Карла III

Фото: Reuters / Jens Buttner

Читайте нас в: Дзен Новости

Монарх будет нести церемониальное облачение, которое настолько тяжелое, что ему и без дополнительных помех будет непросто устоять.

Во дворце переполох. Полным ходом идет подготовка к коронации Карла III, которая состоится уже скоро — 6 мая. Ведь сыну Кейт Миддлтон дали ответственную роль — он будет одним из четырех почетных пажей короля.

В ходе своей миссии девятилетнему принцу Джорджу предстоит нести многометровый шлейф мантии монарха. И, как известно, ошибки ему допускать нельзя. Если один из пажей споткнется от выверенной траектории шествия по Вестминстерскому собору, то все разрушится, как карточный домик.

Юному принцу Джорджу предстоит то, что не делал в его возрасте никто из предков. Так, ни дед Чарльз, ни прабабушка Елизавета II не выполняли никакой роли на коронациях своих родителей. Чарльзу было всего четыре года, когда он принимал корону умершего отца Георга VI, а Елизавете было 11 лет, но ей досталась роль зрительницы, которая наблюдала из королевской ложи.

Между тем отмечается, что 74-летний Карл III будет нести церемониальное облачение, которое настолько тяжелое, что ему и без дополнительных помех будет непросто удержаться на ногах. Так что все должно пройти синхронно и четко, поэтому перед церемонией все готовятся к осуществлению своей миссии, сообщает издание Hello.

Читайте также

Карл III убедил выступить в честь своей коронации звезд мировой величины

По словам инсайдера, репетиции начались некоторое время назад в бальном зале Букингемского дворца. Насколько известно, законный наследник Карл III также принимает в них участие. При этом параллельно готовятся к церемонии и другие участники, в том числе шесть тысяч военных. Репетиции проводятся строго по ночам, чтобы не блокировать свободное движение транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем Кейт Миддлтон пригласила на свадьбу своего бывшего.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 26%
81.62
-0.03 89.46
0.09
День прибавляется, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 24...

Последние новости

15:21
«Некая эстафета»: какова вероятность появления российских ракет на Кубе?
15:07
Евгений Ершов впервые высказался о браке с Кариной Кросс: «Ничего не исправить»
14:53
«Адаптируемся, развиваемся»: Песков отреагировал на новые санкции против России
14:39
Полицейский подружился с бывшим заключенным и помог ему ограбить дом в Воронеже
14:25
«Условная норма»: почему сын Лены Катиной хочет другую маму
14:09
Непросто удержаться на ногах: как проходят репетиции коронации Карла III

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
«Мамины копии»: Анна Курникова показала детей от Иглесиаса
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео