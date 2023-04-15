Уильям не против: зачем Кейт Миддлтон пригласила на свадьбу своего бывшего

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 051

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон в 2011 году привела своего любовника во дворец

Уильям не против: зачем Кейт Миддлтон пригласила на свадьбу своего бывшего

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Друзья принцессы Уэльской утверждают, что мужчина до сих пор «очень много значит» для нее.

На свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, состоявшейся в апреле 2011 года, присутствовал Виллем Маркс — первая любовь принцессы Уэльской. Об этом пишет Мarie Сlaire со ссылкой на источник в окружении супруги принца Уильяма.

По информации издания, Миддлтон и Маркс встречались несколько лет, а после расставания сохранили дружеские отношения. В 2007 году, во время размолвки с будущим супругом, папарацци заметили Миддлтон в компании бывшего любовника в одном из ночных клубов Лондона, что породило массу сплетен и домыслов.

Один из близких друзей принцессы Уэльской утверждает, что Миддлтон дорожит дружбой с Марксом, который «очень много значит» для нее. Однако многие британцы сочли оскорбительным решение Кейт пригласить на свадьбу с Уильямом своего экс-бойфренда. Впрочем, сам принц, как говорят, не расстроился из-за этого, так как спокойно относится к дружбе супруги и ее бывшего ухажера.

В феврале принц Уильям и Кейт Миддлтон официально получили свои новые королевские титулы, дарованные им королем Карлом III после смерти королевы Елизаветы II.

Согласно официальному публичному отчету, 40-летний принц Уильям и 41-летняя Кейт получили титулы принца и принцессы Уэльских. Также, по новому закону, Уильям получил титул графа Честера, а Кейт — графини Честер. До этого Уильям и Кейт были герцогами Кембриджскими. Эти титулы они получили в день свадьбы в 2011 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Кейт Миддлтон спасает принца Уильяма от агрессии.

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