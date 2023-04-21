Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений в образовательных учреждениях

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Президент отметил, что данная тема является чрезвычайно важной.

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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О безопасности в образовательных учреждениях говорили на заседании Совбеза 21 апреля. Оперативное совещание с постоянными участниками Владимир Путин провел в режиме видеоконференции.

«Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности, я считаю. Мы к нему обращаемся, если, как правило, какие-то трагедии случаются. Но договорились в свое время, что будем на плановой основе работать по таким вопросам. О чем речь, о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях РФ. Докладчик — министр внутренних дел, пожалуйста, Владимир Александрович», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны Ли Шанфу.

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