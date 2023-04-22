«Он не понимает, что несет»: Дональд Трамп заявил о беспомощности Джо Байдена

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Дональд Трамп заявил о беспомощности Джо Байдена

«Он не понимает, что несет»: Дональд Трамп заявил о беспомощности Джо Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Gehad Hamdy

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывший американский лидер продолжает уничтожать репутацию действующего президента США.

Экс-президента США Дональда Трампа пригласили на ужин Линкольна Рейгана, организованный Республиканской партией во Флориде. И политик не преминул воспользоваться этим мероприятием, как трибуной для выступления. Чтобы уж если не упрочить свои шансы на выдвижение на пост кандидата в президенты, то как минимум подмочить репутацию действующему лидеру Штатов Джо Байдену.

Политик сразу же обвинил администрацию Белого дома в коррупции и нарушении закона, а также в том, что верхушка США покрывает и других преступников, имея от этого выгоду. Прошелся Трамп и по вечным казусам, которые случаются с возрастным главой Штатов.

«Да вы посмотрите на то, как говорит Байден. Он не понимает, что несет. Он постоянно теряется, когда пытается спуститься со сцены. Он разводит руками и спрашивает «Где я?!» — перечислил бывший лидер бесконечные доказательства беспомощности нынешнего президента.

Но не забыл Трамп упрекнуть Байдена и в беспомощности политической. Он заявил, что политика Белого дома привела мир к порогу Третьей мировой войны, конфликту между Россией и Украиной, а также обострению ситуации с Тайванем.

«Если взять пять худших президентов США и сложить их, то они бы не сделали того, что натворил Байден и его администрация», — категорично заявил Трамп.

Бывший президент США также похвастался, что оказавшись в настоящий момент в президентском кресле, урегулировал бы все противоречия в мире за максимально короткое время, заявив о настоящем взаимопонимании, которое у него сложилось с зарубежными коллегами, особенно с российским лидером Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему претенденты на пост президента США в один голос ругают администрацию Байдена.

+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:54
Синоптик Вильфанд: москвичей ждет самый теплый понедельник апреля
7:19
Фигура без усилий: Маркл раскрыла секрет стройного и подтянутого тела
7:01
«Он не понимает, что несет»: Дональд Трамп заявил о беспомощности Джо Байдена
6:39
«Кровь во все стороны хлестала»: Асмус вспомнила неприятный инцидент на съемках
6:22
В Люберцах горит цех по утилизации отходов
6:10
Российская авиация уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами в районе Сергеевки

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Самый волшебный день в году: как 22 апреля 2023 привлечь удачу, финансы и любовь

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео