«Он не понимает, что несет»: Дональд Трамп заявил о беспомощности Джо Байдена

Бывший американский лидер продолжает уничтожать репутацию действующего президента США.

Экс-президента США Дональда Трампа пригласили на ужин Линкольна Рейгана, организованный Республиканской партией во Флориде. И политик не преминул воспользоваться этим мероприятием, как трибуной для выступления. Чтобы уж если не упрочить свои шансы на выдвижение на пост кандидата в президенты, то как минимум подмочить репутацию действующему лидеру Штатов Джо Байдену.

Политик сразу же обвинил администрацию Белого дома в коррупции и нарушении закона, а также в том, что верхушка США покрывает и других преступников, имея от этого выгоду. Прошелся Трамп и по вечным казусам, которые случаются с возрастным главой Штатов.

«Да вы посмотрите на то, как говорит Байден. Он не понимает, что несет. Он постоянно теряется, когда пытается спуститься со сцены. Он разводит руками и спрашивает «Где я?!» — перечислил бывший лидер бесконечные доказательства беспомощности нынешнего президента.

Но не забыл Трамп упрекнуть Байдена и в беспомощности политической. Он заявил, что политика Белого дома привела мир к порогу Третьей мировой войны, конфликту между Россией и Украиной, а также обострению ситуации с Тайванем.

«Если взять пять худших президентов США и сложить их, то они бы не сделали того, что натворил Байден и его администрация», — категорично заявил Трамп.

Бывший президент США также похвастался, что оказавшись в настоящий момент в президентском кресле, урегулировал бы все противоречия в мире за максимально короткое время, заявив о настоящем взаимопонимании, которое у него сложилось с зарубежными коллегами, особенно с российским лидером Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему претенденты на пост президента США в один голос ругают администрацию Байдена.