«Кто за это будет платить»: сможет ли Кеннеди-младший потеснить Байдена

Избирателям в США важна не ситуация на Украине и даже не сближение России и Китая, а совершенно другие, более приземленные вопросы.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак назвал банальным мнение Роберта Кеннеди-младшего, племянника 35-го американского лидера Джона Кеннеди, о том, что конфликт на Украине является проблемой для США. Своим мнением эксперт поделился в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru. Куда более приоритетной проблемой для Штатов, которую в официальных заявлениях американские политики пока не тиражируют, является сближение России и Китая, уверен Синельников-Оришак.

«Вместе они могут представлять достаточно серьезную угрозу. Слишком много ресурсов уйдет у Америки, чтобы противостоять такому альянсу. Поэтому задача не дать такому союзу возникнуть, союзу необратимому. То есть когда не каждый соблюдает какие-то свои интересы и России, и Китай, а под угрозой внешних обстоятельств они уже пытаются настолько плотно, что дальше разойтись не могут», — назвал истинную цель властей США политолог.

Пояснил он и то, почему родственник Кеннеди решил выступить с нападками в адрес администрации Белого дома.

«Любые конкуренты критикуют действующую администрацию. Чтобы она не делала, она обязательно подвергнется критике, и обращать на это внимание особо не стоит. Даже если бы Байден и администрация Байдена делали все с точностью до наоборот, именно это бы подверглось критике. Ну а как иначе? Потому что если ты хочешь погромче заявить о себе, ты должен побольнее „укусить“ действующую администрацию», — пояснил американист.

При этом, добавил Синельников-Оришак, принадлежность к партии в этом случае никакого значения не имеет: это просто инструмент, при помощи которого удобно избираться.

«Демократы — это не какая-то сущность, которую пытаются здесь, в России, толковать. Да, это не какой-то отдельный вид, кроме того, что внутри самой этой партии есть конкуренция. То есть, прежде чем стать кандидатом от партии, надо победить представителей, которые тоже сражаются за это место. Победитель, я имею в виду победитель в значении претендента на должность президента Соединенных Штатов Америки, тоже может быть один, и тоже есть такая вещь, как праймериз, например», — подробно изложил суть возни за место в Белом доме специалист.

На самом деле, отметил Синельников-Оришак, американский дискурс год за годом вертится вокруг одного и того же вопроса: «кто за это будет платить».

«Вокруг этого всегда идет вся полемика: кто заплатит? Вот это всегда было и есть дискурсом внутренней политики основным, он им и останется. А вот внешняя политика… Это такое обрамление, да, она имеет, конечно, тоже значение, но, опять-таки, <…> только в плане того, как это отразится, опять же, на финансовых потоках внутри, заберет ли внешняя политика какие-то дополнительные ресурсы», — объяснил американист.

Эксперт проиллюстрировал заинтересованность избирателей Штатов в финансовом благополучии страны и, соответственно, их самих на простом примере: развал СССР, который никак не помог переизбраться Джорджу Бушу-старшему, а выиграл Клинтон, который построил свою предвыборную компанию практически под лозунгом «все сделал в экономике чувак».

«Так абсолютно наплевать, что и где происходит. <…> Очень сильно заморачиваться никто внешней политикой не будет, это здесь (в России — Прим. ред.) интересно, как там Америка», — заключил Синельников-Оришак.

Ранее рассказывал, какой секрет США об Украине раскрыл Кеннеди-младший.