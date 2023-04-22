Общественность потребовала проверить Лайму Вайкуле на реабилитацию нацизма

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле высказалась, что памятники советским солдатам нужно сносить, потому что у них нет художественной ценности, сообщает ФАН.

Прежде артистка заявила, что Россия «приватизировала» День Победы, никак не объяснив каким образом. Кроме того, Вайкуле поддержала решение властей Латвии ликвидировать монумент русскому солдату-освободителю по причине опять же отсутствия художественной ценности.

Общественное движение «Зов народа» направило обращение главе СК Александру Бастрыкину с просьбой запретить латвийской певице въезд в Россию. Организация потребовала произвести проверку по статье о реабилитации нацизма, так как ее высказывания оскорбляют историческую память участников Великой Отечественной войны.

Лайма Вайкуле получила народную любовь во времена СССР. И тогда, и в современное время была хэдлайнером всех сборных концертов звезд на главных сценах государства. Она сотрудничала с лучшими поэтами и композиторами, включая Илью Резника. Ее главные хиты — «Вернисаж», «Еще не вечер», «Я за тебя молюсь».

Однако все изменилось после 24 февраля. Артистка обрубила все контакты с Россией и уехала. Сначала она открыто поддерживала Украину, поднимала ее флаг на своих концертах, а потом громко и негативно стала высказываться о России. Сегодня, как известно, Вайкуле гастролирует по зарубежью, включая Израиль, а в ее музыкальной команде появились артисты из Украины. Иностранные зрители вяло идут на концерты певицы, билеты на последний распродались с большим трудом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Броневицкая поставила на место Вайкуле за слова о роли в СССР.