Друг рэпера SCALLY MILANO сообщил, где сейчас находится артист

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Друг SCALLY MILANO Руслан Бектемиров: рэпера увезли не в отделение, а домой

Друг рэпера SCALLY MILANO сообщил, где сейчас находится артист

Фото: Telegram / Scallygram

Читайте нас в: Дзен Новости

Ранее появлялась информация о том, что исполнителя арестовали.

Друг рэпера SCALLY MILANO (настоящее имя Данил Слонов — Прим. ред.) Руслан Бектемиров сообщил в своем Telegram-канале, где сейчас находится артист. По его словам, рэпера никто не задерживал. Его просто увезли домой.

«Друзья это какой-то трэш. Никто не был к этому готов, мы естественно не знали, что к нам кто-то придет. Мы пытаемся выяснить, почему это произошло и что случилось, все обновления будут в официальных каналах. С Даней все в порядке, его никуда не увезли, его увезли домой», — сообщил друг артиста.

На связь вышел и сам рэпер.

«Со мной все в порядке, не верьте слухам что кто-то погиб на концерте, это все ложь. Моя команда сейчас пытается найти причину, почему остановили выступление», — написал в соцсетях SCALLY MILANO.

Причина внезапной отмены концерта до сих пор неясна.

Ранее 5-tv.ru показывал, что произошло на выступлении рэпера SCALLY MILANO.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Звезда «Ворониных» Волкова высказалась об аресте брата в США за убийство с расчленением
23:10
Друг рэпера SCALLY MILANO сообщил, где сейчас находится артист
22:52
«Запаслась шампанским»: что Джоан Роулинг думает о сериале «Гарри Поттер»
22:31
«Концерт окончен»: что произошло на выступлении рэпера SCALLY MILANO
22:16
Цвет настроения белый: в Москве выбрали победителей кинопремии «Аванс»
22:00
«Отец мной гордится»: сын Пескова о своей службе в зоне СВО

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Во Франции в тяжелом состоянии госпитализировали политика Жан-Мари Ле Пена
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео