Страны Европы проводят ускоренную «заборизацию» на границе с Россией

Поляки начали строить забор на границе с Россией у Калининградской области. Ранее Варшава уже от Белоруссии отгородилась. Прибалты, начав с 2016 года, закрылись вообще со всех сторон: Эстония, Латвия, Литва, у кого на что денег хватило, но хоть сеткой-рабицей и буйками на воде границы пометили.

Пожалуй, только Норвежцы строили за свой счет, и финны, которые нацелились на самый оживленный когда-то участок границы Остальные на деньги ЕС проводят ускоренную «заборизацию» Европы. Только не понятно — зачем? Кого он остановит, если все будет по-серьезному?

Вообще, это безобразие. Где Грета Тунберг? «Евроштакетник» мешает миграции животных, лосиные семьи распадаются! И по большому счету — это единственное, на что он способен.

Причем натовцы не просто так отгородились и помалкивают, у них там гудят самолеты, ревут танки, вояки демонстрируют инклюзивность и решительность одновременно. На этой неделе учения одновременно организуют в Швеции, Финляндии, Эстонии и Польше. Россия отвечает ассиметрично — на Дальнем Востоке прошла внезапная проверка готовности Тихоокеанского флота.