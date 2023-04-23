Премию «Золотая маска — 2023» вручили в столице

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32

Среди номинантов и победителей оказалось немало региональных театров.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» вручили в Москве. Церемония прошла в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Наград удостоились около 40 деятелей культуры и искусства. На мероприятии побывал корреспондент 5-tv.ru.

Гендиректор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина рассказала, что театр не остается на месте и в балете и драме появилось много молодых имен среди постановщиков.

«Этот сезон был сложным. Но доказал, что театр востребован, что театр объединяет, дает силы и надежду», — добавила она.

В номинациях было представлено много театров из регионов. Например, награду за лучший мюзикл взял региональный театр — Пермский академический «Театр-Театра».

Лучшим актером театрального сезона был признан Анатолий Григорьев за роль в постановке «Анна Каренина» театра из Новосибирска. А «Золотую маску» за лучший женский образ вручили Виктория Верберг за исполнение роли Елизаветы в спектакле «Мария Стюарт» МТЮЗа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве выбрали победителей кинопремии «Аванс».

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