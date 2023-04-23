В Судане россиянка с ребенком почти неделю остается в церкви посреди боев

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 37

Посольство РФ в Судане эвакуировало из «горячих точек» Хартума почти всех граждан

В Судане россиянка с ребенком почти неделю остается в церкви посреди боев

Фото: Reuters / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

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Россияне оказали одновременно в нескольких «горячих точках».

Практически все россияне, оказавшиеся в зоне боевых действий в суданской столице Хартум, на данный момент размещены в здании посольства РФ в стране. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя дипмиссии Андрея Черновола. Он отметил, что часть соотечественников остается в городе, но в более безопасных его районах, эти люди поддерживают связь с ведомством и соблюдают главную рекомендацию — не выходят на улицы.

«Дело в том, что боевые действия начались одновременно, повсеместно и достаточно активно, и такие серьезные боевые действия. У нас находились люди примерно в шести-семи „горячих точках“, к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии», — заявил Черновол.

Как подчеркнул глава дипмиссии, церковь стала последней точкой, где прячутся от пуль российские граждане, всех остальных удалось вызволить и забрать на территорию посольства. В список россиян, в том числе дипломатов, находящихся в Хартуме, вошли около 300 фамилий, заявки на эвакуацию подали 140 человек.

Сражения в Судане продолжаются с середины апреля. Столкнулись войска регулярной армии Судана и силы быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло. Вокруг ситуации разворачивается война другого уровня — информационная. Заявления противоречат друг другу, реальная картина поменяется выдумкой о расположении сил. 21 апреля в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) было объявлено трехдневное перемирие.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кому выгодна кровавая бойня в Судане.

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