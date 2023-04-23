Агент MI-6 убил сына после возвращения от талибов*

Отмечается, что внедренный в группу сотрудник страдал от внезапных вспышек агрессии и крайне высокого уровня стресса.

Вернувшийся на родину после долгого внедрения в ряды талибов* агент британской разведки MI-6 убил собственного сына. Об этом сообщает издание Daily Star.

Как отмечают журналисты, мужчину вообще не должны были отправлять на подобное задание. Он набрал максимально возможный балл по тесту на эмоциональную нестабильность, а также сообщил экспертам, что в детстве подвергался сексуальному насилию. Вместе с этим он имел судимость и ранее страдал психическим расстройством.

В деревне Вазиристан в Пакистане, которая является базой террористов Талибана* и Аль-Каиды**, он получил задание мыть расчлененные и изуродованные тела членов движения перед их погребением. Также он видел, как казнили всю семью, обвиненную в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Агента заставили держать голову ребенка.

Кроме того, мужчину пытала пакистанская разведка после того, как они заподозрили его в связях с джихадистами. На родине специалисты провели с агентом тестирование. Отмечается, что у него был невероятный уровень стресса и вспышки агрессии.

После ареста за убийство сына мужчину перевели в охраняемую психиатрическую лечебницу.

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* — Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

** — Запрещенная в России террористическая организация