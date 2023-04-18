ФБР обнаружило в центре Нью-Йорка якобы секретное отделение полиции Китая

Эфирная новость 16

По информации американских спецслужб, там якобы следили за гражданами КНР. Но все оказалось не так однозначно.

Фото, видео: Reuters / BING GUAN; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В самом центре Нью-Йорка правоохранители нашли китайских шпионов. ФБР заявило об обнаружении секретного отделения полиции Поднебесной.

По версии американских спецслужб, подпольный офис работал в Чайнатауне на Манхэттене. Его сотрудники якобы следили за гражданами КНР, живущими в Штатах, преследовали и запугивали диссидентов — тех, кто высказывался против Коммунистической партии Китая.

Уже арестованы двое работников этого участка. Американские власти заявили, что они оба являются агентами разведки КНР.

«Офицеры полиции, которым сегодня были предъявлены обвинения, не боролись с преступностью. Они преследовали китайских демократически настроенных активистов, находящихся за пределами КНР, в том числе прямо здесь, в Нью-Йорке. Эта оперативная группа действует как ферма интернет-троллей, создающая в соцсетях тысячи поддельных аккаунтов, чтобы через них угрожать диссидентам и активистам во всем мире, чьи высказывания Китай воспринимает как угрозу своей Коммунистической партии», — заявил прокурор восточного округа Нью-Йорка Брэон Пис.

Вот только так называемый подпольный офис оказался центром по оказанию помощи китайским гражданам, которым нужно продлить водительские права. Об этом сообщили в посольстве Китая в Вашингтоне.

Кроме того, остается много вопросов к тому, что так называемый шпионский участок больше года работал в самом центре Нью-Йорка буквально под носом у ФБР. Почему именно сейчас на него обратили внимание, неясно.

+13° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
81.63
0.13 89.66
-0.50
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

Последние новости

17:10
Резкий маневр привел к столкновению сразу пяти автомобилей во Владивостоке
17:08
Анатолий Шульев стал главным режиссером Театра им. Вахтангова
17:01
ФБР обнаружило в центре Нью-Йорка якобы секретное отделение полиции Китая
16:55
Восточный союз: оборонные академии РФ и КНР договорились о сотрудничестве
16:46
«Речь идет про миллиарды»: Юлия Пересильд нуждается в огромной сумме
16:37
«Наш Бессмертный полк»: как в этом году пройдет памятная акция в честь 9 Мая

Сейчас читают

Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца
Негде прятаться: ВС РФ уничтожили солдат ВСУ в ангаре и лесополосе
Вино и тело под окнами: соседи рассказали о трагической гибели гандболистки Дивак
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео