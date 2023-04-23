Президент Бразилии намерен найти третий путь для прекращения конфликта на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая в Лиссабоне, заявил, что намерен найти способ усадить Украину и Россию за стол переговоров. Об этом сообщает Reuters.

«Я хочу найти третью альтернативу (для решения конфликта), которая заключается в построении мира», — сказал он на пресс-конференции.

На прошлой неделе да Силва заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники должны прекратить поставки оружия Украине. Таким образом они лишь способствуют войне. В свою очередь администрация американского президента обвинила бразильского политика в том, что он «повторяет российскую и китайскую пропаганду».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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