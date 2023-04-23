Стремительная дипломатия: как прошло большое турне Лаврова по Латинской Америке

Во всех странах российского министра встречали как доброго друга и надежного товарища.

Про глобальный исход западных стран из Африки уже рассказывали. Но есть еще один проснувшийся регион — Латинская Америка. Ее в США традиционно рассматривают как свой «задний двор». А потому не церемонятся: ручные диктаторы, интервенции, спецоперации ЦРУ. За что Вашингтон там многие мягко говоря — недолюбливают. Потому визит в регион российского министра иностранных дел был воспринят более, чем благосклонно, и Москва на это рассчитывала, иначе, не полетели бы — оцените маршрут.

Из Москвы самолет Сергея Лаврова полетел сначала «в объезд» недружественного неба Центральной и Западной Европе. В Марокко дозаправка и только потому — дальше — через океан — в столицу Бразилии, отуда в венесуэльский Каракас, далее столица Никарагуа, потом Гавана, Куба и обратный рейс снова с дозаправкой в Касабланке. О чем договорились — расскажет Виктор Синеок.

Это можно назвать «стремительной дипломатией». За 120 часов латиноамериканского турне министр, делегация и журналисты провели в полете как минимум 51 час.

Сначала, конечно, в Бразилию — к далеким берегам. Самую большую и богатую страну Латинской Америки с Россией связывает участие в БРИКС, а еще страсть к независимости.

«Это бразильские морские пехотинцы, во время торжественных мероприятий они надевают форму времен борьбы за независимость. Для того, чтобы встретить почетных гостей», — объясняет корреспондент.

В XIX веке такими алебардами они прогнали отсюда португальцев. Но войны за свободу теперь ведут иначе.

Встречу с российским коллегой Мауро Виейра провел, несмотря на открытое давление и угрозы США. Но его страна все равно не присоединилась к санкциям против нас.

«Наше мнение по поводу украинского конфликта: мы против односторонних санкций. Это негативно влияет на экономики стран мира», — заявил глава МИД Бразилии.

«Мы признательны бразильским друзьям за прекрасное понимание генезиса этой ситуации. Признательны за стремление внести вклад в поиск путей ее урегулирования», — ответил на заявление коллеги Лавров.

Сергей Лавров здесь встретился и с президентом Лулой да Сильва — передал ему приглашение от Владимира Путина приехать в Россию.

Несмотря на дальние расстояния, у стран много общего. Вот, например, храм Русской Православной церкви в Бразилиа.

Иерей Франциск де Ассиз да Крус Фетойса здесь, за тысячи километров, переживает из-за нападок на каноническую православную церковь на Украине.

«Надо объединяться, а не разъединяться, церковь должна быть единой», — говорит священнослужитель.

А еще Россия вместе с Бразилией развивают научные проекты. В стране несколько наземных станций спутниковой системы ГЛОНАСС. Одну из них мы нашли в Бразилиа. Белое, круглое, облицовано плиткой. Вот так выглядит наземная станция системы ГЛОНАСС, расположенная в столице Бразилии. Немного на небольшой планетарий похоже.

Торговля со странами Латинской Америки идет даже активнее, чем при Советском Союзе. Регион, который Штаты все время считали своим «задним» двором, становится одной из опор многополярно мира.

«Латиноамериканцы не хотят привыкать к хамству Вашингтона, они отворачиваются, они платят взаимностью. Да? Критическим отношением к Соединенным Штатам», — заметил научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.

Самая критически настроенная страна, пожалуй, Венесуэла. Вторая точка турне, где женщина в футболке с V на груди желает победы России.

Значение этого символа V латиноамериканцам объяснять не надо. Венесуэла вот борется уже больше десятка лет. Некогда самую богатую страну региона США сделали самой бедной. В Каракасе преступность, решетки даже на верхних этажах многоэтажек. Но недавно Штаты намекнули, что санкции могут снять, властям надо только начать сотрудничать с оппозицией.

«Соединенные штаты могут обмануть в любой момент. И гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои обещания. Мы будем всячески способствовать тому, чтоб экономика Венесуэлы становилась все менее и менее зависимой. И я убежден, что пригодится венесуэльским друзьям и наш опыт. потому что по количеству санкций мы сейчас чемпионы мира», — заметил на пресс-конференции Лавров.

Свою историю сопротивления венесуэльцы тщательно хранят. Как хранят от посещений тот самый балкон президентского дворца Мирафлорес, с которого любил обращаться к народу Уго Чавес.

Новый глава страны — Николас Мадуро принял Сергеея Лаврова под портретом главного в истории страны человека — Симона Боливара.

Переговоры Лаврова в этот день продлились до глубокой ночи. В посольстве России он еще принял коллег из Боливии и с островов Сент-Винсент и Гренадины. А на следующий день уже был в Никарагуа.

Кортеж в сопровождении вооруженной охраны пролетел через город. Уже через несколько минут глава МИД страны показывал Лаврову революционное полотно в министерстве. Но ключевой момент — встреча с Даниэлем Ортегой.

Делегацию из дружественной, но очень бедной страны, тут принимали по-королевски. Расстелили ковры в конгресс-центре, накормили. Перед приемом гостей здесь все предусмотрели и даже установили устройства, чтоб отгонять мух от угощений.

Последней точкой турне стала Гавана. Россию с островом свободы связывают давние отношения. Да даже министры во время официальной встречи называют друг друга на «ты». А еще здесь живее всех живых настоящие революционеры. Рауль Кастро крепко жал Сергею Лаврову руку.

Тут знают, что такое санкции, живут под ними десятки лет. И кто источник всех несвобод на острове свободы тоже помнят. Где же еще обсуждать построение многополярного мира перед поездкой в Нью-Йорк. Россия сейчас председательствует в Совбезе ООН. А США пытаются усложнить эту работу. Российским журналистам не выдавали визы.

«Можно ли считать это попыткой давления на нашу страну, учитывая, что Россия председателствует сейчас в совбезе ООН?» — задал корреспондент вопрос.

«Ничем это не было объяснено, но меня это тоже не удивляет, потому что если вы посмотрите, так сказать, подходы Соединенных Штатов, да и практически всех европейцев к реализации на практике принципа свободы прессы, свободы СМИ, то вы увидите, что этот принцип действует только в одни ворота», — ответил Лавров.

Нет, в одни ворота больше не получится. После Южной Америки глава МИД России отправится в Соединенные Штаты. К этим заседаниям Совбеза принимающая страна готовится предсказуемо: чинит препятствия, затевает скандалы. Теряя остатки уважения, а главное влияния на других.