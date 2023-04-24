Одна лишь щепотка пряности в кофе творит чудеса: а вы пробовали?

Есть довольно простой, но хитрый метод, который может помочь быстро похудеть.

Есть множество хитростей, которые помогают избежать набора лишнего веса. Кроме полезного питания и спорта, можно обманывать свой организм, например, во время утреннего кофе. Об одном таком способе рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков в интервью для портала МедикФорум.

Врач рекомендует добавлять в кофе или чай щепотку корицы. Специя, как заметил медик, очень полезна. И таким несложным способом, используя лишь один ингредиент, можно сильно помочь своему телу во время похудения. В коре корицы содержится много полезных веществ: она повышает метаболизм и снижает уровень сахара в крови. А низкий уровень сахара, в свою очередь, помогает при сжигании жира.

«Чистая специя, конечно, не очень вкусная. Однако, если вы положите щепотку корицы в чашку чая или кофе, вы сможете насладиться интересной пряностью. Так проще обойтись без лишней сладости в горячем напитке. Таким образом, вы сэкономите несколько лишних калорий в плане похудения», — отметил Строков.

Помимо корицы специалист рекомендует использовать эфирные масла и антиоксиданты во время похудения.

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