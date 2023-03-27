Бессонница и тревожность: когда обычный чай может быть опасен для здоровья

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 44

Кардиолог Павличенко назвала злоупотребление чаем причиной головных болей и бессонницы

Бессонница и тревожность: когда обычный чай может быть опасен для здоровья

Фото: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich

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Сколько чашек чая в день рекомендуют пить врачи, чтобы не навредить своему организма?

Чай может привести к бессоннице, головной боли и тревожности. Об этом заявила диетолог и кардиолог Светлана Павличенко. По ее словам, несмотря на все полезные свойства чая, кофеин в его составе может привести к негативным последствиям.

«Кофеин обладает возбуждающим действием на нервную систему и может вызвать бессонницу, тревожность и неблагоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему при чрезмерном употреблении», — цитирует эксперта Газета.ру.

Кроме того, злоупотребление чаем может привести к недостатку железа, так как танины в составе напитка будут мешать «всасыванию железа из пищи».

Наиболее опасно часто пить крепкий чай, потому что именно так можно получить передозировку кофеина. По словам Павличенко, помимо бессонницы и тревожности любителю крепкого чая грозит повышенное сердцебиение и флюороз (поражение зубной эмали — Прим. ред.).

Диетолог посоветовала пить крепкий чай в умеренном количестве, с учетом индивидуальных особенностей здоровья. Более десяти чашек чая в день может быть опасно для организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому нельзя пить чай каркаде.

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