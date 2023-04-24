Пасха мертвых: как быть, если не получается навестить умерших на Радоницу

Православные верующие в 2023 году отметят Радоницу, которую еще называют Пасхой мертвых, 25 апреля. В этот день принято вспоминать умерших — посещать кладбища, убирать могилы родственников и других близких.

Однако из-за того, что в этом году церковный праздник выпал на будний день, далеко не все смогут съездить к захоронениям любимых. Что же делать в таком случае?

Согласно православной традиции, если по каким-то причинам не получилось навестить усопшего в Радоницу, в этом нет ничего страшного. Священнослужители подчеркивают, что для души умершего человека важна молитва, а не ритуалы на могиле с оставлением еды или алкоголя.

Лучше всего 25 апреля посетить храм и принять участие в божественной литургии. Если и в него прийти не получается, то можно помолиться самостоятельно дома.

Также помянуть усопших в Радоницу можно с помощью милостыни. Речь идет не только о подаянии нуждающимся в память об умершем, но и о других благодеяниях и добрых делах.

Священнослужители напоминают, что Радоница получила свое название от слова «радость». В этот день не стоит погружаться в скорбные переживания по поводу смерти близких. Наоборот, нужно порадоваться их переходу в вечную жизнь. Так что нужно не просто их вспомнить, а сделать это со светлыми чувствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что делать, если снятся умершие родственники на Пасху.