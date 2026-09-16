«Периуд» и «минталитет»: какие ошибки допустили выпускники на ЕГЭ в 2026 году

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Особые трудности на экзамене вызывала буква «н».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
ЕГЭ

Серьезные трудности на ЕГЭ-2026 вызвала буква «н»

Сегодня стали известны самые распространенные орфографические ошибки, которые могли стоить выпускникам поступления в вуз.

Серьезные трудности на ЕГЭ вызвала буква «н». А точнее — ее количество. Особенно — в непростых суффиксах -ан-/-ен-. Например, сдающие упорно писали слова «самотверженость» или «жизненого» с одной буквой «н».

Не давались старшеклассникам и гласные в самых разных частях слова. Причем как непроверяемые, так и те, к которым вполне можно подобрать проверочное слово. В топе самых частых ошибок — «упамянул» и «помагать» через «а». А в слове «период» у вчерашних школьников неоднократно вылезала «у».

Среди словарных камнем преткновения стал «минталитет», написанный через «и».

Не обошлось без проблем с мягким знаком в глаголах. Его теряли в таких словах, как «остаться» и «поваляться». Но несмотря на частные трудности, методисты в целом высоко оценили уровень развернутых ответов.

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