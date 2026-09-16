Медведи стали опаснее: в Красноярском крае хищник растерзал пенсионерку

В Красноярском крае хищник растерзал пенсионерку

В Красноярском крае медведь растерзал 66-летнюю жительницу деревни Верхний Кебеж. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии в канале в мессенджере МАКС.

По предварительным данным, нападение произошло в ночное время 16 сентября 2026 года в Ермаковском муниципальном округе. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Специалисты выполняют необходимые мероприятия, чтобы выяснить причины нападения.

В региональном следственном управлении предупредили жителей об опасности нахождения в лесах из-за высокой активности медведей. Гражданам рекомендовали временно отказаться от поездок на природу, сбора грибов и ягод, а также лесных прогулок.

«При встрече с крупным хищником у человека практически нет шансов на спасение», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российских регионах участились случаи выхода медведей к людям. В поселке Усть-Баргузин в Бурятии школьников временно перевели на дистанционное обучение из-за угрозы появления хищников рядом с населенным пунктом. Удаленный формат занятий в общеобразовательной школе и детской школе искусств действует с 14 сентября до особого распоряжения.

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