Китайского посла хотят объявить персоной нон грата во Франции из-за слов о Крыме

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В результате почему-то на слова о несамостоятельности больше всего обиделись страны Прибалтики. Правда глаза колет?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

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Китайского посла в Париже могут объявить персоной нон грата. С таким обращением к МИД Франции обратились 80 депутатов Европарламента. Причина — слова дипломата, который в недавнем интервью посмел заявить, что Крым изначально был российским, а также поставил под сомнение суверенитет Украины как бывшей республики Советского Союза.

«Это зависит от восприятия этой проблемы. Есть история, Крым — изначально часть России, но советский лидер подарил его Украине. По международному праву даже эти страны СССР не имеют эффективного статуса, поскольку нет соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны», — заявил дипломат.

Больше всего интервью китайского дипломата укололо руководство бывших советских республик в Прибалтике. В МИД Эстонии назвали сделанные заявления неприемлемыми. А в МИД Латвии призвали Пекин выступить с опровержением.

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