В Рязани заработал общественный штаб поддержки «Единой России»

Общественный штаб поддержки «Единой России» заработал в Рязани. Там ждут участников специальной военной операции, а также их родных и близких.

Новая площадка станет местом для максимально живого общения. Люди смогут встречаться и обсуждать самые разные вопросы — от культуры до благоустройства. Кроме того, для них будут проводить круглые столы, семинары и обучающие курсы. Помогут в этом волонтеры, активисты региона и представители общественных организаций.

До конца года в россии планируют открыть еще более 20-ти таких штабов. Подобные центры уже действуют в Хабаровске, Новосибирске, Хакассии, на Сахалине, Удмуртии, в Омской области