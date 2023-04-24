Гвозди, карты и бобы: мастера эзотерики собрались на фестивале в Челябинске

Свои таланты колдуны и маги показали, разумеется, не бесплатно.

Челябинск на один день превратился в столицу черной магии. Там на отраслевой фестиваль собрались мастера сферы эзотерики. Свои замысловатые таланты колдуны, ведьмы, гадалки и целители всех мастей демонстрируют, разумеется, не бесплатно и без какой-либо гарантии. Однако это не останавливает сотни желающих в стремлении получить свою порцию чуда.

Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков тоже побывал на сеансах и остался озадачен происходящим.