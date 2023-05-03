SHAMAN ответил хейтерам по поводу слишком белого цвета волос

Некоторое время назад знаменитость ругали за дреды, что это якобы не самый русский образ. Потом покоя не давал и цвет волос.

Ярко-белый цвет волос популярного российского исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) связан необходимостью эффектно смотреться на сцене. Такое объяснение на досужие сплетни и домыслы дал певец в эксклюзивном интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

— Я все-таки артист. Артист — это сцена. Даже если бы я сейчас Ваню (музыкант коллектива — Прим.ред.) оставил как есть, без использования лака, это бы не так эффектно смотрелось на сцене. То же самое с прической. Удивлять надо публику, потому что все-таки она в этом нуждается.

И я не пойду вот так на сцену, в чем я пришел. Я надену, конечно же, костюм, чтобы он был красивый. Прическа — это часть образа. Поэтому, чтобы усилить образ, на несколько тонов добавился белый цвет.

— Это как раз цвет такого колдовства, шаманства, наверное…

— А по мне, так это чистота. Почему бы нет? Но опять же, я повторюсь, у меня от природы он достаточно светлый. Я просто немножечко усилил оттенок. А так… Плюс-минус он у меня такой же. Эта сцена диктует. Нужно все-таки соответствовать званию большого серьезного артиста.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.