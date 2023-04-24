Эксперты считают данные контакты одними из самых значимых. Что еще в ходит в планы российского дипломата?

Во время переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке могут быть затронуты такие темы, как зерновая сделка и позиция организации касательно конфликта на Украине. Такими мыслями в интервью «Известиям» поделился доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Коньков.

Специалист отметил, что российский министр приготовил множество тем для обсуждения. При этом главной будет оставаться зерновая сделка. Также он добавил, что в этом месяце РФ председательствует в Совбезе ООН, и Лавров проведет соответствующее заседание.

«Но, помимо этого, безусловно, будет ряд различных контактов, и один из наиболее важных — с генсеком ООН. Здесь именно на генсеке ООН заточена печально известная зерновая сделка, решение о дальнейшей судьбе которой откладывается все последние месяцы», — отметил Коньков.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк утром 24 апреля. За его перелетом следили около трех миллионов человек.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в США

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не выдали визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке на заседание Совбеза ООН.