Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в США

Глава МИД РФ прибыл с официальным визитом в Штаты, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Под его председательством состоится заседание СБ ООН», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В понедельник Лавров примет участие в одном из центральных мероприятий председательства России в Совбезе ООН: в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН. Во вторник российский министр будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня Совбеза — открытых дебатах по ближневосточной проблематике.

По предварительным данным, в ходе визита в США министр также проведет встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло большое турне Лаврова по Латинской Америке.