Подлая интрижка: почему российским журналистам не дали поехать в США с Лавровым

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Российским журналистам не дали поехать в США с Лавровым из-за интриг

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Подобное поведение иначе как «выходкой» назвать нельзя. Официально запретить въезд США не могли, поэтому изворачивались.

Власти США не выдали визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке на заседание Совбеза ООН. В апреле наша страна председательствует в организации. Американская сторона до последнего тянула с решением вопроса, а за минуты до вылета отказалась вернуть журналистам паспорта. Как уже заявили в нашем МИДе, этот демарш не останется без ответа. Все подробности — у корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

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