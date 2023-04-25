Мать задушила шестилетнего сына в Череповце и вызвала полицию
После убийства женщина пыталась покончить с собой, но у нее не вышло.
Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
Жительница Череповца убила своего шестилетнего сына, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщили в главке Следственного комитета РФ по Вологодской области.
Примерно в половине третьего ночи 47-летняя позвонила в экстренные службы и сообщила, что убила своего сына в комнате общежития на Комсомольской улице. Там же она дождалась приезда правоохранителей.
Криминалисты обнаружили на теле ребенка следы удушения. Мать мальчика призналась, что после убийства пыталась покончить с собой, но у нее не получилось. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в туалете поезда на станции Андроновка нашли труп младенца. На теле были ножевые ранения.
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