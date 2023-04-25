Мать задушила шестилетнего сына в Череповце и вызвала полицию

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 137

После убийства женщина пыталась покончить с собой, но у нее не вышло.

Мать задушила шестилетнего сына в Череповце и вызвала полицию

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Жительница Череповца убила своего шестилетнего сына, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщили в главке Следственного комитета РФ по Вологодской области.

Примерно в половине третьего ночи 47-летняя позвонила в экстренные службы и сообщила, что убила своего сына в комнате общежития на Комсомольской улице. Там же она дождалась приезда правоохранителей.

Криминалисты обнаружили на теле ребенка следы удушения. Мать мальчика призналась, что после убийства пыталась покончить с собой, но у нее не получилось. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в туалете поезда на станции Андроновка нашли труп младенца. На теле были ножевые ранения.

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