Уже не мог дышать: жуткие подробности дела о мертвом младенце в туалете «Ласточки»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 621

Во рту найденного в электричке мертвого младенца был сверток бумаги

Уже не мог дышать: жуткие подробности дела о мертвом младенце в туалете «Ласточки»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тело ребенка было обнаружено в мусорном баке во время остановки поезда на станции Андроновка.

Появились новые подробности жуткого инцидента о нахождении мертвого младенца с ножевыми ранениями в санузле электропоезда. По факту обнаружения тела новорожденного на юго-вотоке Москвы было возбуждено уголовное дело, сообщил столичный СК в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Лефортовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по пункту «в» второй части 105 статьи Уголовного кодекса РФ по факту совершения деяния, которое содержит признаки убийства малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном положении.

Утром 24 апреля стало известно об обнаружении мертвого младенца в туалете «Ласточки». Труп с признаками насильственной смерти — множеством ножевых ранений в области шеи и куском бумаги во рту, из-за которого ребенок не мог свободно дышать, был обнаружен в мусорном баке санузла во время остановки на станции Андроновка.

На месте инцидента продолжают работать следователи и криминалисты. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения. Назначена судмедэкспертиза, личность матери ребенка устанавливается.

Ранее источник 5-tv.ru уточнил, что тело новорожденного было обнаружено еще ранним утром — около 3:30 по московскому времени. По предварительным данным, увечья младенцу были нанесены с помощью ножниц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в подмосковной Балашихе, где мертвое тело трехлетней малышки было найдено после смерти ее выпавшей из окна матери.

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