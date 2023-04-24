Ответ обидчику или шальные нервы: что значит женская пощечина

Почему девушки часто бьют мужчин именно по лицу? И откуда вообще это пошло?

Мужчинам дают пощечины те женщины, которые не могут регулировать свои эмоции и чувствуют бессилие в возникшей ситуации. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразила психолог Александра Миллер.

Она отметила, что в конфликтной ситуации женщина зачастую считает, что не может высказаться словами, поэтому прибегает к таким действиям.

«На самом деле это от внутреннего бессилия, от того, что женщина считает, что не может высказаться словами. Это довольно действенная история: можно поставить человека на место, не прибегая к насилию. Мало того, что отстоять свою честь, так еще и поставить человека на место, вызвать у него чувство вины», — объяснила Миллер.

Однако, по ее словам, женщины забывают об одном — за пощечиной может последовать быстрый ответ. Для них пощечина — это способ быстро вернуть обидчику тот негатив и агрессию, которые он вынес. Такое явление психолог назвала реактивной реакцией.

«У каждого человека есть энергетический досуг, и когда мы не способны регулировать эмоции и с ними справляться, то мы зачастую вот такими активными способами выражаем их», — отметила эксперт.

К реактивным действиям не прибегают те, кто обладает способностью контролировать себя. Такие женщины могут разрешать конфликты и ситуации с мужчинами более гуманно.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Ирина Алферова раскрыла правду о пощечине Павлу Воле.