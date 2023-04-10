«Мне так обидно»: Ирина Алферова раскрыла правду о пощечине Воле

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Актриса Ирина Алферова возмутилась сплетням о ее пощечине Павлу Воле

«Мне так обидно»: Ирина Алферова раскрыла правду о пощечине Воле

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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У 72-летней актрисы совсем нет времени на конфликты с коллегами. Но некоторые продолжают упорно утверждать — ссоры у знаменитости были. Порой даже с теми, кого она и вовсе не знала.

Актриса Ирина Алферова знакома широкому российскому зрителю. Она снялась в десятках фильмах. Казалось бы, что за столько лет публичной работы можно привыкнуть ко всему, в том числе к слухам. Но не в случае с артисткой — ее до сих пор шокируют некоторые сплетни, что злые языки о ней распускают. Так, недавно она поведала свою правду о конфликте с Павлом Волей, о котором писали в прессе.

Сообщалось, что якобы юморист позволил себе резкое высказывание в адрес актрисы или ее супруга. Она не стала терпеть хамское поведение ответила пощечиной.

«Я недавно прихожу со спектакля, муж говорит, что опять про меня в интернете написали, мол, я ударила какого-то Волю. А я не знаю, кто это! Якобы, я вышла и дала ему пощечину. Мне так обидно, как будто больше не о чем писать. Я потом узнала — он талантливый, хороший», — сказала она в программе на федеральном канале.

Бежать в суд и доказывать свою правоту Алферова не спешит. Ситуацию она решила оставить на совести тех, кто выдумал эту ситуацию.

Как пишет KP.RU, гостем программы был и Михаил Боярский, который также рассказал пикантный случай с Алферовой. Инцидент произошел на съемочной площадке. Туда пробрался неизвестный мужчина, схватил актрису и страстно поцеловал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Александр Серов не может простить бывшую жену.

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