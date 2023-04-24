Как заняться сексом и не умереть?

На что нужно обращать внимание в постели, чтобы не закончить летальным исходом?

Секс безусловно должен приносить удовольствие, но иногда ночь с любимым партнером может закончиться походом к врачу или даже немедленной операцией. О том какие проблемы могут возникнуть во время секса сообщает портал «Лиза».

Небезопасно

Одна из частых проблем — это аллергическая реакция. Сильная сыпь или жжение после бурной ночи главные признаки аллергии. Они могут возникнуть в результате неправильно подобранных лубрикантов или презервативов. Даже духи могут вызвать неприятную реакцию.

Чтобы избежать неприятных проблем с аллергией, принимайте совместный душ со своей второй половинкой и пользуйтесь смазкой и презервативами без ароматизаторов.

Еще одно страшное происшествие, которое может произойти во время секса, — это защемление нерва. Всего одно неловкое движение и может понадобиться обезболивающее или мазь для суставов.

Занимайтесь сексом в местах с опорой, таких как стол или кровать. Это хороший совет, который поможет предотвратить недуг с замыканием нервов.

Растяжение мышц — неприятная ситуация, к которой может привести регулярное повторение одних и тех же движений, поворот в неудобную сторону и даже положение лежа на неудобном боку. Недуг должен закончиться через несколько дней, но если боль только усиливается, то рекомендуется обратиться к специалисту.

Чтобы заранее предотвратить боль в мышцах совершенствуйте свое тело. Занимайтесь регулярно спортом, чтобы держать себя в тонусе.

Самая страшная проблема, с которой может столкнуться мужчина, — это перелом пениса. К сожалению, такие ситуации случаются. Половой член довольно подвижный орган, но если ударить его о бедренную кость в состоянии эрекции, то возможность повреждения сильно возрастает. С точки зрения медицины и строения тела человека перелом пениса отличается от травмы руки или ноги. Дело в том, что в половом члене нет костей. Но его разрыв похож на перелом хлопающим звуком, сильной болью и отеком. В такой ситуации требуется незамедлительная помощь врачей. Чтобы предотвратить перелом, нужно быть нежнее с партнером и не делать резких движений.

Еще один из недугов, с которым сталкивается пара, — это сильное раздражение после трения о шероховатую поверхность. Такой феномен называется «ковровый ожог», и он очень болезненный. Поэтому людям с нежной кожей стоит быть осторожнее во время секса.

Чтобы уменьшить риск получения такого ожога, стоит заниматься сексом в кровати или положить на пол мягкий плед.

Разрыв влагалища или заднего прохода. Еще одна неприятная ситуация, которая может случиться во время половой связи. Жесткий секс или использование интим-игрушек может привести к болезненным ощущениям и разрывам. Чтобы обезопасить себя и партнера используйте смазку на водной основе и без анестетиков в составе.

Другое страшное последствие интима — сердечный приступ. К сожалению, такое случается не только в фильмах. Шанс того, что молодые и здоровые люди испытают инфаркт миокарда на себе во время половой связи очень мал. Но если у вас в истории болезни есть сердечно-сосудистые заболевания, то рекомендуется быть осторожным.

Если во время секса вы испытываете одышку, чувство сжатия или боли в груди, то незамедлительно нужно обратиться к специалисту.

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