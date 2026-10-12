Тревожный симптом: на какие заболевания указывают часто мерзнущие ноги

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Постоянную зябкость вызывают и заболевания, и одежда и обувь не по погоде.

Почему часто мерзнут ноги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Терапевт Крупенин: постоянная зыбкость ног бывает связана с анемией

Если ноги даже в теплой обуви и носках постоянно мерзнут, то это может быть симптомом целого ряда заболеваний. Об этом изданию Газета.ру рассказал врач-терапевт Святослав Крупенин.

«Постоянная зябкость бывает связана с анемией, гипотиреозом, диабетом, нарушениями сосудов и нервов. Зябкость в сочетании со слабостью и прибавкой веса требует внимания к щитовидной железе, а бледность с одышкой — повод проверить, нет ли анемии», — уточнил эксперт.

Он добавил, что тревогу часто мерзнущие конечности должны вызывать. Кроме это, если человек наблюдает онемение, покалывание, отеки, изменение цвета кожи, боль в ногах при ходьбе и долго не заживающие ранки.

Но часто зябкость ног может быть связана и с другими причинами. По словам специалиста, на холоде организм перераспределяет кровоток, уменьшая приток этой жидкости к коже и конечностям, чтобы сохранить тепло для внутренних органов. Сосуды стоп и кистей сужаются, поэтому они остывают быстрее. Если человек при этом мало двигается, мышцы вырабатывают меньше тепла — и ощущение холода усиливается.

К тому же, даже теплые обувь и носки могут не спасать от холода, если подобраны неправильно. В случаях, когда эти вещи тесные или сдавливают стопу, нарушается тот самый кровоток. Тогда и дополнительный слой одежды проблему не решает, напротив, обувь становится еще теснее.

Не менее важна сухость: если ноги вспотели, носок намокает и хуже удерживает тепло. Крупенин советует носить свободную обувь по размеру, а носки выбирать шерстяные или из термоматериалов, не тесные, следя за тем, чтобы стопы оставались сухими.

Но если все же одежда подобрана правильно и наблюдаются тревожные симптомы, то врач советует обратиться к терапевту. А затем, если есть показания, к сосудистому хирургу, эндокринологу или неврологу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как собрать базовый мужской гардероб. При выборе одежды особенно важно обращать внимание на ткань. Если отдать предпочтение правильным материалам, что и в морозы сохранится тепло, и со временем вещь не потеряет форму.

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