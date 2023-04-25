Жена Прилучного пожаловалась на серьезную проблему: «Чувствую себя колобком»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15

Жена Павла Прилучного пожаловалась на отсутствие красивой одежды для беременных

Жена Прилучного пожаловалась на серьезную проблему: «Чувствую себя колобком»

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Беременная Зепюр Брутян может отправиться в роддом уже в мае.

Жена актера Павла Прилучного совсем скоро станет мамой. По данным 7Дней.ru, в роддом Зепюр Брутян отправится уже в мае. Пока же она пожаловалась на серьезную проблему — нехватку красивой одежды для беременных.

«Можно ходить в оверсайз, но чувствуешь ты себя при этом колобком. И это не всегда выглядит красиво и женственно. В третьем триместре намного сложнее стало, потому что растешь не по дням, а по часам», ­ — рассказала девушка в личном блоге.

Жена Павла Прилучного стукнулась с большими проблемами Жена Павла Прилучного стукнулась с большими проблемами. Instagram* / zepyur_brutyan

Зепюр Брутян добавила, что почти всю беременность не могла подобрать «ничего красивого и удобного». В итоге ей пришлось шить одежду самой.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Павла Прилучного позлила фанатов новой деталью о беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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