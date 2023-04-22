Супруга актера старается активно делиться подробностями своего интересного положения. Но все же некоторые моменты она ни при каких обстоятельствах не готова раскрывать.

Беременная жена актера Павла Прилучного активно демонстрирует округлившийся живот в социальной сети, рассказывает о самочувствии и о том, как протекает ее интересное положение. Однако пока так и не рассказала, кого Зепюр Брутян со знаменитостью ожидает — мальчика или девочку. Вопросы о поле Брутян настолько утомили, что она вместо гнева решила съехидничать.

«Мальчик или девочка? А, может, двойня?» — написала Брутян, тем самым посмеявшись над мучительными предположениями публики.

Но запутать поклонников у Брутян получается не очень. Многие убеждены, жена актера под сердцем носит мальчика. Но даже если женщина так и не признается сама, фанаты узнают об этом уже совсем скоро. Брутян родит в ближайшие месяцы.

К слову, свою беременность Брутян раскрывать не спешила, публика узнала о ней в феврале. По ее словам, она наслаждается беременностью и волнительным ожиданием. Ребенок — самый дорогой подарок, о котором мечтает каждая женщина, уверена звезда. Пока муж занят работой, актриса посещает специалистов и вьет домашнее гнездышко. Недавно, например, украсила квартиру живыми горшечными розами.

Но и про спорт не забывает. Но прежде занятия она обсудила со своим лечащим врачом. Он дал добро. Девушка заверила, что тяжелые гантели не поднимает, не приседает, не качает пресс, но на беговой дорожке по 30-40 минут ходит с огромным удовольствием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как протекала беременность двойней у 48-летней актрисы Хилари Суонк.