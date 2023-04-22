«Может, двойня?» — Жена Прилучного позлила фанатов новой деталью о беременности

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Жена Прилучного Брутян позлила фанатов шуткой о вынашивании двойни

«Может, двойня?» — Жена Прилучного позлила фанатов новой деталью о беременности

Фото: Telegram / bugevuge001

Читайте нас в: Дзен Новости

Супруга актера старается активно делиться подробностями своего интересного положения. Но все же некоторые моменты она ни при каких обстоятельствах не готова раскрывать.

Беременная жена актера Павла Прилучного активно демонстрирует округлившийся живот в социальной сети, рассказывает о самочувствии и о том, как протекает ее интересное положение. Однако пока так и не рассказала, кого Зепюр Брутян со знаменитостью ожидает — мальчика или девочку. Вопросы о поле Брутян настолько утомили, что она вместо гнева решила съехидничать.

«Мальчик или девочка? А, может, двойня?» — написала Брутян, тем самым посмеявшись над мучительными предположениями публики.

Но запутать поклонников у Брутян получается не очень. Многие убеждены, жена актера под сердцем носит мальчика. Но даже если женщина так и не признается сама, фанаты узнают об этом уже совсем скоро. Брутян родит в ближайшие месяцы.

К слову, свою беременность Брутян раскрывать не спешила, публика узнала о ней в феврале. По ее словам, она наслаждается беременностью и волнительным ожиданием. Ребенок — самый дорогой подарок, о котором мечтает каждая женщина, уверена звезда. Пока муж занят работой, актриса посещает специалистов и вьет домашнее гнездышко. Недавно, например, украсила квартиру живыми горшечными розами.

Но и про спорт не забывает. Но прежде занятия она обсудила со своим лечащим врачом. Он дал добро. Девушка заверила, что тяжелые гантели не поднимает, не приседает, не качает пресс, но на беговой дорожке по 30-40 минут ходит с огромным удовольствием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как протекала беременность двойней у 48-летней актрисы Хилари Суонк.

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:10
Борьба с названиями: Зеленский принял очередной антироссийский закон
4:49
Ефременкова запретила экс-возлюбленному навещать детей: «Не спущу ему с рук»
4:32
В США признали беспомощность Украины на фоне бравады о контрнаступлении
4:14
«Может, двойня?» — Жена Прилучного позлила фанатов новой деталью о беременности
3:57
«Глава окончена»: Йоханссон больше не сыграет Черную вдову в фильмах Marvel
3:40
Вадим Ключник: что можно и категорически нельзя делать 22 апреля

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
«Включаю российское кино»: Летучая рассказала о любимом жанре фильмов
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео