Пощечина гегемону: как прошло заседание в ООН под председательством России

Эфирная новость 33

Глава МИД РФ Лавров призвал в ООН противостоять гегемонии Запада сообща

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сергею Лаврову пришлось начинать встречу в кругу не слишком дружественных делегаций и репортеров. Российских журналистов в Нью-Йорке испугались.

Кривые зеркала политики добрались до такого важного органа, как совет безопасности ООН. По иронии судьбы в апреле там председательствует Россия — самая подсанкционная в мире страна.

Российским журналистам визу в США, где находится штаб-квартира организации, не дали. Поэтому Сергей Лавров открывал заседание в кругу не слишком дружественных делегаций и репортеров. И им пришлось внимательно выслушать мнение Москвы. В частности, глава МИД РФ призвал сообща противостоять гегемонии Запада.

Как прошло заседание в ООН под председательством России, расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко. Смотрите подробности в репортаже.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
81.27
-0.22 89.46
0.11
День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

Последние новости

6:24
Сиделка или уже жена: кто запрещает Бари Алибасову пить алкоголь и выходить в свет
6:12
Пощечина гегемону: как прошло заседание в ООН под председательством России
6:01
Гнев русских пушек! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:54
Оксана Самойлова довела до слез трехлетнего сына: «Я буду твоей невестой»
5:46
Медицинский вертолет разбился под Волгоградом — фото с места крушения
5:45
Россиянам позволят жарить шашлыки в парках на майские, но есть нюанс

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Звезда «Ворониных» Волкова попала в больницу после ареста брата за убийство
Появились новые подробности о состоянии Романа Костомарова
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео