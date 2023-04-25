Опасная черта: международная реакция на выступление Сергея Лаврова в ООН

Россия председательствует в Совбезе международной организации несмотря на преграды со стороны США. И предложения Москвы уже нашли отклик в ряде стран.

Мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

Россия сейчас председательствует в организации. И несмотря на то, что наших журналистов власти США в страну не пустили, точка зрения Москвы прозвучала громко и убедительно, а предложения Лаврова уже нашли отклик в некоторых странах.

Обозреватель «Известий» Виктор Синеок внимательно следит за происходящим в Нью-Йорке. Он расскажет, как международное сообщество, пресса и политики отреагировали на выступление Сергея Лаврова. Смотрите подробности в репортаже.