Опасная черта: международная реакция на выступление Сергея Лаврова в ООН
Глава МИД РФ Лавров: мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Россия председательствует в Совбезе международной организации несмотря на преграды со стороны США. И предложения Москвы уже нашли отклик в ряде стран.
Мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН.
Россия сейчас председательствует в организации. И несмотря на то, что наших журналистов власти США в страну не пустили, точка зрения Москвы прозвучала громко и убедительно, а предложения Лаврова уже нашли отклик в некоторых странах.
Обозреватель «Известий» Виктор Синеок внимательно следит за происходящим в Нью-Йорке. Он расскажет, как международное сообщество, пресса и политики отреагировали на выступление Сергея Лаврова. Смотрите подробности в репортаже.
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