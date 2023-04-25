«Очень много ем»: Пинчук призналась, кто живет в ее животе и когда он появится

Звезда вышла замуж два года назад. Какие изменения в ее личной жизни происходят сейчас?

Блогер Ирина Пинчук два года назад вышла замуж за Арая Чобаняна. В июле 2021 года у пары родился сын Давид, звездные родители счастливы воспитывать мальчика. Однако они решили не ограничиваться единственным наследником, на днях брюнетка сообщила о скором появлении второго ребенка.

При этом 28-летняя экс-участница «Дома-2» решила креативно рассказать избраннику радостную новость. В последнее время семья много путешествовала и только недавно вернулась в Москву. На выходе из аэропорта знаменитостей ждали друзья и заранее нанятые аниматоры с двумя ростовыми куклами, изображающими малышей — розового и голубого пупсов. Рядом находились воздушные шарики таких же оттенков. Один из друзей держал плакат с лозунгом: «Чобанян Арай + три человека. Добро пожаловать в Россию!». У другого друга тоже была большая таблица с фразой: «Ты станешь отцом дважды».

Увиденное сильно впечатлило Чобаняна. Когда мужчина понял, что к чему, то сильно обрадовался. Позже Арай даже пошутил насчет избранницы, предугадывая ее будущее состояние «шарика». Во время первой беременности Пинчук набрала 30 килограмм и лишь спустя год смогла вернуть прежнюю стройность. Ждет ли ее та же участь в период второй беременности? В соцсетях брюнетка призналась, что пока ее состояние в норме, даже не беспокоит токсикоз. Помимо этого женщина рассказала, когда второй малыш порадует мир своим появлением.

«Рожать в декабре. Стрелец», — сообщила счастливая мама.

Пол будущего малыша Пинчук пока не знает. Несмотря на маленький срок, бывшая участница телестройки ожидает именно сына, ведь ее ощущения схожи с теми, которые она испытывала, когда ждала Давида.

«Почему все дети, которые живут у меня в животе, хотят, чтобы я много ела? Я очень много ем. Ничего не могу с собой поделать, правда, не могу», — призналась Ирина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова раскрыла, кто приходит ночью к ее двухмесячной дочери.

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