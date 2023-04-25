«Растущее давление»: как Киев может лишиться поддержки Запада?

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 12

NYT: Киев может лишиться поддержки Запада в случае провала контрнаступления

«Растущее давление»: как Киев может лишиться поддержки Запада?

Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Все чаще и чаще Незалежная просит союзников увеличить военную помощь. К чему все это приведет?

«Окно», благодаря которому Украина борется с российской армией, не будет открыто всегда. Об этом написала газета The New York Times.

Речь шла о поддержке киевского режима со стороны западных союзников. Есть вещи, из-за которых сторонники могут отвернуться от Незалежной.

«Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта», — сообщается в материале издания.

Известно, что, если наступление Киева окажется провальным, то вряд ли коллективный Запад согласится нарастить военный потенциал украинских войск. У западных государств нет необходимых запасов, а внутреннее изготовление боевой техники не способно удовлетворить потребности Незалежной до 2024 года.

К слову, недавно заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник потребовал увеличить военную помощь Украине в десять раз. В том числе он ранее обращался к западным партнерам с просьбой выделить на поставки вооружения стране 1% ВВП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российскую технику и оружие чинят в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
25 апр
Марочко: ВСУ скопили силы для наступления на краснолиманском направлении
25 апр
«Таких рембатов — единицы»: как российскую технику и оружие чинят в зоне СВО
25 апр
Эксклюзивный репортаж: военкор «Известий» побывал в самой горячей точке Артемовска
25 апр
Гнев русских пушек! Лучшее видео из зоны СВО за день
25 апр
ВС РФ начали использовать танки Т-14 «Армата» в зоне СВО
25 апр
В Екатеринбурге мужчина накинулся на ребенка из-за шапки с буквой Z
24 апр
Путин поддержал предложение выровнять денежное довольствие участникам СВО
24 апр
Киев лишился 40% истребителей с начала спецоперации
24 апр
В США предложили ввести мораторий на помощь Украине
24 апр
Генерал-дождь: ВСУ пожаловались на погоду, якобы срывающую контрнаступление
+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
81.27
-0.22 89.46
0.11
День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

Последние новости

11:01
«Растущее давление»: как Киев может лишиться поддержки Запада?
10:48
Марочко: ВСУ скопили силы для наступления на краснолиманском направлении
10:31
«Холодного душа» не случилось: США не удалось реализовать коварный план в ООН
10:22
Собачник распылил перцовый газ в лицо шестилетней девочке из-за замечания
10:15
Все дело в ногах: Кейт Миддлтон раскрыла секрет идеальных фото
10:01
В СК показали видео с места крушения медицинского вертолета под Волгоградом

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Опасная черта: международная реакция на выступление Сергея Лаврова в ООН
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Всего три ингредиента: Рецепт сибаса с двумя соусами песто от шефа Ивлева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео