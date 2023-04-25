Собачник распылил перцовый газ в лицо шестилетней девочке из-за замечания

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Полина Трегубова
Полина Трегубова Эксклюзив 59

Конфликт соседей закончился для шестилетнего ребенка химическим ожогом глаз.

Собачник распылил перцовый газ в лицо шестилетней девочке из-за замечания

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Хозяин шпица распылил в лицо шестилетней девочки газ из перцового баллончика из-за замечания о правилах выгула собак. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в Санкт-Петербурге утром 24 апреля.

Мужчине не понравилось, что сосед указал собачнику на отсутствие намордника на животном. Отомстить он решил дочери обидчика.

Ребенка с химическим ожогом глаз доставили в больницу. Врачи оказали девочке помощь и отпустили домой. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

53-летний хозяин шпица работает стоматологом в одной из клиник города. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Томске бродячие собаки напали на ребенка.

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