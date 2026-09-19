Памфилова: СК возбудил 22 уголовных дела, связанных с выборами

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Больше всего поступало ложных сообщений о минировании избирательных участков.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

За весь период избирательной кампании Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) возбудил 22 уголовных дела, связанных с выборами. Об этом 19 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе брифинга.

«За истекшие сутки, то есть 18 сентября, в территориальные органы МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями», — сказала Элла Памфилова.

Председатель ЦИК добавила, что с момента начала голосования поступило, в том числе, 24 ложных сообщения о минировании избирательных участков в 15 субъектах РФ. Всего же с начала избирательной кампании СК возбудил 22 уголовных дела. Большая часть из них — заведомо ложные сообщения.

В целом, как отметила Элла Памфилова, выборы в Госдуму проходят довольно оживленно во всех 89 субъектах РФ, проблем не так много.

Голосование продлится до 20 сентября. Принять участие в выборах смогут граждане, достигшие 18 лет. Избирателям предложено несколько способов волеизъявления: бумажный бюллетень на участке по месту регистрации либо электронный формат.

Россиянам предстоит выбрать 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам.

В бюллетене — десять политических партий, в кампаниях участвуют тысячи кандидатов, среди которых не только опытные политики, но и представители профессий, важных для общества: врачи, учителя, волонтеры, ветераны.

Ранее Элла Памфилова назвала провокаторов, которые пытаются сорвать выборы в России трусами.

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