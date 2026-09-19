Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Елену Астанину

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Женщина стала жертвой террористической атаки ВСУ.

Путин наградил орденом Мужества Астанину Елену

Фото: max.ru/ ЦИК России/ cikrussia

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 394 Запорожской области Елены Астаниной. Официальный документ был опубликован на сайте правовых актов 19 сентября.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», — сказано в документе.

Отмечается, что орденом Мужества Елену Астанину наградили посмертно. Глава УИК погибла за три дня до начала выборов в Госдуму — 15 сентября. В тот день киевские боевики с помощью дронов атаковали запорожское село Октябрьское. Жертвой террористической атаки стала Астанина. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело.

О гибели Елены Астаниной ранее также сообщал ЦИК России. Там выразили соболезнования ее родным, близким, друзьям и коллегам. Решение о награждении стало известно на фоне проведения Единого дня голосования. По словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, Запорожская область стала одним из регионов, где сотрудники избирательных комиссий столкнулись с атаками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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