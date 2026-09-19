Неизвестный отрубил голову морскому льву на пляже

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 15 0

Это не первая подобная тревожная находка.

Морскому льву отрубили голову на пляже

Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor

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ABC: морскому льву отрубили голову на пляже в Сан-Франциско

Неизвестный отрубил голову морскому льву. Об этом сообщил телеканал ABC. Ужасную находку — обезглавленное тело млекопитающего — обнаружили на пляже Оушен-Бич в Сан-Франциско штате Калифорния. После случившегося полиция начала расследование. Экспертам удалось установить, что живодер отрубил голову уже мертвому морскому льву. При этом в штате Калифорния не разрешено заниматься подобным.

«Возможно, человек, который это сделал, не знал, что это незаконно, а может, и знал», — сказала в интервью ABC Сью Пембертон из Калифорнийской академии наук.

Уголовное преследование, как добавила эксперт, не останавливает браконьеров от подобных поступков. Все чаще в США на пляжах люди находят обезглавленные тела морских львов. До этого обезображенное млекопитающее обнаружили на пляже в Пасифик-Гроув. Сью Пембертон отметила, что есть «коллекционеры», которые готовы пойти на многое, лишь бы заполучить такие «трофеи» ради новизны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Техасе местный житель устроил массовую расправу над оленями, оставляя их обезглавленные туши на газонах перед домами соседей. По данным департамента парков и дикой природы региона, правонарушителем оказался 55-летний мужчина. Следствие установило, что мужчина на протяжении 11 месяцев — с осени 2024 года по лето 2025 года — терроризировал соседей. Причины случившегося устанавливает полиция.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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