Целая стая: в Томске бродячие собаки напали на ребенка

Эфирная новость 22

Специальные службы пытаются отловить животных.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Томске сегодня весь день пытаются отловить агрессивных собак, которые напали на ребенка.

Они как будто ждали, когда девочка спустится с качелей, чтобы наброситься на нее сзади.

Напуганная, она сначала стояла не шелохнувшись и пока взрослые бежали на помощь, одна из собак успел прокусить ей ногу.

Жизни ребенка ничего не угрожает, но в больницу обратиться пришлось.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.98
0.39 83.49
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:37
Ангелина Вовк раскритиковала Киркорова за эпатажное поведение на сцене
3:15
Целая стая: в Томске бродячие собаки напали на ребенка
3:02
Глоток свежего воздуха: как выбрать качественный очиститель воздуха в салон авто
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака
2:55
«Влетела в бортик»: Ирина Слуцкая сломала палец и лишилась свадебных колец
2:35
Здесь не мусорят: в Госдуме предложили избавиться от мусоропроводов в жилых домах

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
Эксперт Литовкин объяснил применение найденного у «Северного потока» загадочного буя: опасен?
«Государства будут помогать друг другу»: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео