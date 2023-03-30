Целая стая: в Томске бродячие собаки напали на ребенка

В Томске сегодня весь день пытаются отловить агрессивных собак, которые напали на ребенка.

Они как будто ждали, когда девочка спустится с качелей, чтобы наброситься на нее сзади.

Напуганная, она сначала стояла не шелохнувшись и пока взрослые бежали на помощь, одна из собак успел прокусить ей ногу.

Жизни ребенка ничего не угрожает, но в больницу обратиться пришлось.