Дроны вскрыли тайники операторов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Разведка обнаружила объекты в жилых зданиях, после чего по ним нанесли несколько ударов с воздуха.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Два пункта управления беспилотниками ВСУ уничтожены под Краматорском
Российские операторы беспилотников обнаружили сразу два пункта управления дронами ВСУ в районе Краматорска. Оба объекта находились в укрытиях, но разведке удалось их обнаружить.
Первый пункт располагался в частном доме в Кондратовке. По данным Минобороны России, украинские операторы заняли здание, которое оставили прежние владельцы. После обнаружения объекта по нему нанесли удар FPV-дроны.
Второй пункт управления нашли в подвале двухэтажного дома в Алексеево-Дружковке. Он был спрятан внутри здания.
По информации ведомства, сначала один беспилотник пробил вход в подвал. Следом второй дрон нанес удар по укрытию расчета. В результате оба пункта управления беспилотниками были уничтожены.
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