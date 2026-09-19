Дроны вскрыли тайники операторов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 45 0

Разведка обнаружила объекты в жилых зданиях, после чего по ним нанесли несколько ударов с воздуха.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Два пункта управления беспилотниками ВСУ уничтожены под Краматорском

Российские операторы беспилотников обнаружили сразу два пункта управления дронами ВСУ в районе Краматорска. Оба объекта находились в укрытиях, но разведке удалось их обнаружить.

Первый пункт располагался в частном доме в Кондратовке. По данным Минобороны России, украинские операторы заняли здание, которое оставили прежние владельцы. После обнаружения объекта по нему нанесли удар FPV-дроны.

Второй пункт управления нашли в подвале двухэтажного дома в Алексеево-Дружковке. Он был спрятан внутри здания.

По информации ведомства, сначала один беспилотник пробил вход в подвал. Следом второй дрон нанес удар по укрытию расчета. В результате оба пункта управления беспилотниками были уничтожены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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