Умер участник и судья «Танцев со звездами» Лен Гудман

Главный судья британских и американских шоу серии «Танцы со звездами» Лен Гудман скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Reuters.

Лен Гудман стал посвящать себя танцевальному искусству в относительно позднем для спортсмена возрасте. Лишь в 19 лет Гудман начал осваивать бальные танцы. Так он восстанавливался после полученной травмы. В первый раз Гудман попробовал себя в роли судьи в 2004 году. Британские «Танцы со звездами» Лен судил до 2016 года, а американские — до 2022. Англичанина номинировали на премию «Эмми» в категории «Лучшее соревновательное реалити-шоу».

«Лен нравился людям всех возрастов и был как родственник для всех. Лен был залогом успеха „Танцев“, по нему будут скучать зрители, друзья и семья», — поделился своим мнением генеральный директор BBC Тим Дэйви.

В 2012 году Гудман лечил рак простаты. Тогда он заявил о том, что хочет запомниться добрым человеком.

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