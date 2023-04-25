В Британии для спасения сорвавшегося со скалы щенка провернули целую операцию

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Собака гуляла со своей хозяйкой по побережью. Внезапно раздался шум, который напугал животное.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Tschakert

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Береговая охрана спасла щенка в Великобритании. Для этого провернули целую операция — задействовали катер, альпинистов и кучу спецоборудования.

Собака во время прогулки по побережью испугалась шума и сорвалась с поводка. Бетти – так зовут животное — упала на небольшой уступ с 16-метровой скалы. Хозяйка вызвала спасателей. Волонтеры обнаружили собаку через шесть часов и доставили ее в больницу. Щенок сломал лапу, но чудом остался жив и воссоединился с хозяйкой.

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