В Британии для спасения сорвавшегося со скалы щенка провернули целую операцию

Береговая охрана спасла щенка в Великобритании. Для этого провернули целую операция — задействовали катер, альпинистов и кучу спецоборудования.

Собака во время прогулки по побережью испугалась шума и сорвалась с поводка. Бетти – так зовут животное — упала на небольшой уступ с 16-метровой скалы. Хозяйка вызвала спасателей. Волонтеры обнаружили собаку через шесть часов и доставили ее в больницу. Щенок сломал лапу, но чудом остался жив и воссоединился с хозяйкой.