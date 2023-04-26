Чурикова резко ответила на обвинения в психологическом насилии на «Фабрике звезд»

Многие участники телешоу жаловались, что участие в нем ментально их надломило.

Телеведущая Яна Чурикова ответила выпускникам «Фабрики звезд», которые обвиняют проект в психологическом насилии. Заявление она сделала на гала-концерте, посвященном 20-летию музыкального реалити-шоу.

«Ты пришел учиться в школу. Наверное, ты должен быть готов к тому, что если ты хочешь какого-то взлета, он не бывает мягким», — поделилась Чурикова.

Телеведущая считает, что перед тем, как прийти на проект, некоторые фабриканты, очарованные красивой телевизионной картинкой, не осознавали всех трудностей, с которыми им в дальнейшем приходилось сталкиваться.

«Сложнее было всего первой „Фабрике звезд“, они вообще не понимали, что это такое. Но не могу сказать, что всем остальным было легче», — добавила телеведущая.

Многие участники телепроекта признавались, что им было тяжело постоянно находиться под прицелами видеокамер. Ряд фабрикантов даже жаловались на давление со стороны продюсеров.

Например, певица Рита Дакота, которую пригласили на праздничный концерт в качестве хедлайнера, отказалась от участия в музыкальном мероприятии. По словам артистки, полученный опыт на проекте был для нее настолько травматичным, что после завершения шоу она на год ушла из музыки.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники группы «Корни» вспомнили о психологическом насилии над Ритой Дакотой на «Фабрике звезд».