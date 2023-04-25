Зря ее называли неудачницей: группа «Корни» об участии Дакоты в «Фабрике звезд»
Солисты группы «Корни» вспомнили о психологическом насилии над Дакотой на «Фабрике звезд»
Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru
Многие фабриканты считают, что реалити-шоу их психологически надломило, а некоторые даже открещиваются от проекта.
Рита Дакота столкнулась с психологическим насилием на проекте «Фабрика звезд». О закулисье музыкального реалити-шоу группа «Корни» рассказала на гала-концерте в честь 20-летия проекта.
«Ей говорили, что она неудачница, какую-то фигню начали городить. Она в любом случае сейчас молодец. <…> Может быть, и зря они тогда ее абьюзили», — поделился участник группы «Корни» Алексей Кабанов.
Риту Дакоту позвали на большой праздничный концерт в качестве хедлайнера, однако сама артистка от участия в музыкальном мероприятии отказалась. «Фабрика звезд», по словам певицы, разрушила ее целостность и после проекта она даже на год ушла из музыки. Во время пребывания на реалити-шоу у артистки случилась еще и личная драма: из жизни ушел ее дедушка.
«Маленькой 17-летней мне было очень обидно, что они постоянно обесценивали и ставили под сомнение все, что было связано со мной: мое мнение, мою внешность, мою одежду, мой образ и даже мое сценическое имя, взятое задолго до „Фабрики звезд“ и важное для меня», — написала на своей странице в Instagram* Дакота.
Тем не менее, участник группы «Корни» Александр Бердников подметил, что несмотря на прожитый травматический опыт, артистке удалось достичь невероятных высот в карьере, фундамент которой заложил именно проект.
«Это был мощный плацдарм и трамплин для каждого человека, который был на «Фабрике звезд», — отметил Бердников.
Ранее 5-tv.ru писал, как Рита Дакота получила предложение выйти замуж.
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